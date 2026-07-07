Bursa'da arı sütünden jel yara örtüsü: Diyabetik ayak yaralarına yerli çözüm

Bursa'da başlayan çalışma, diyabet hastalarının yıllardır beklediği bir soruna yöneliyor. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), diyabet hastalarının en zorlu sağlık sorunlarından biri olan iyileşmeyen yaralar için yerli bir tedavi ürünü geliştirmeye hazırlanıyor.

Proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projede Bursa'dan elde edilen arı sütü ile ileri biyoteknoloji bir araya geliyor.

Diyabetik ayak yarası neden ciddi bir tehdit?

Diyabet hastalarında ayak yaraları sık görülüyor. Bu yaralar zamanında tedavi edilmediğinde enfeksiyona yol açabiliyor.

Tablo ağırlaştığında sonuç uzuv kaybına kadar varabiliyor. Yeni proje tam da bu tehdide yanıt veriyor.

Projeyi kim yürütüyor?

Çalışma, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Taner yürütücülüğünde hayata geçti.

Projenin tam adı uzun ve teknik: "Diyabetik Ayak Ülseri Tedavisine Yönelik Arı Sütü Kaynaklı Ekstraselüler Vezikül (RJEV)-Yüklü Fotokürlenebilir GelMA Hidrojellerin Geliştirilmesi". Projede Bursa'dan elde edilen kaliteli arı sütleri kullanılacak.

Arı sütünden jel yara örtüsü nasıl çalışacak?

Araştırmacılar, arı sütünden elde edilen doğal nano yapıları özel bir hidrojel içine yerleştirecek. Bu nano yapılar, hücrelerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyor.

Jel kıvamındaki yara örtüsü, yara üzerine uygulandığında iyileştirici maddeleri kontrollü şekilde salgılayacak. Böylece etki doğrudan yaranın bulunduğu bölgeye ulaşacak.

Yerli örtünün 4 hedefi

Geliştirilecek yerli yara örtüsü dört noktada fayda amaçlıyor:

1. Hızlı iyileşme: Yaraların daha kısa sürede kapanmasını sağlamak.

2. Yeni damar oluşumu: Yara bölgesinde damarlanmayı desteklemek.

3. Enfeksiyon kontrolü: Enfeksiyon riskini azaltmak.

4. Hücre yenilenmesi: Hücre yenilenmesini hızlandırmak.

Doç. Dr. Gökçe Taner: Dışa bağımlılığı azaltacak

Türkiye'nin arı ürünleri bakımından zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirten Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Gökçe Taner, çalışmanın tek amacının hastaların yaşam kalitesini artırmak olmadığını söyledi.

Taner, projenin yüksek katma değerli yerli sağlık ürünlerinin geliştirilmesine ve sağlık alanında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunacağını vurguladı.

Proje ekibinde kimler var?

Ekipte araştırmacı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi İmmünoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral, Doç. Dr. Diğdem Yöğen Ermiş ve Dr. Öğr. Üyesi Salih Haldun Bal yer alıyor.

Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Sabire Güler de ekipte bulunuyor. Projede Dr. Halime Serinçay doktora sonrası bursiyer olarak görev yapıyor.

Moleküler Biyolog Hilal Akar, Hilal Vardar ve İrem Özveri ise yardımcı personel olarak çalışıyor.

Rektör Çağlar'ın değerlendirmesi

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, sağlık alanında geliştirilen yenilikçi projelerin toplumun yaşam kalitesini artırmada önem taşıdığını belirtti.

Çağlar, projeyi bilimsel bilginin toplumsal faydaya dönüşmesinin güzel bir örneği olarak nitelendirdi. Rektör, çalışmanın hem yerli sağlık teknolojilerine hem de ülkenin biyoteknoloji araştırma kapasitesine katkı sağlayacağını söyleyerek ekibi tebrik etti.

SSS: Proje hakkında merak edilenler

Ürün şu an satışta mı? Hayır. Çalışma ar-ge aşamasında; henüz piyasaya çıkmış bir ürün bulunmuyor.

Projeye kim destek veriyor? Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB).

Ana hammadde nedir? Bursa'dan elde edilen kaliteli arı sütü.