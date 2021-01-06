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Aktüel Bursa'da alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:20:58 -
Bursa'da alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da evine gelen alacaklısına silah teşhirinde bulunduğu öne sürülen şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde alacaklısına pencereden pompalı tüfek gösterdiği iddia edilen Nazif M, kendini eve kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre Nazif M. ve evde bulunan Ertan N'yi ikna etmeye çalıştı.

Çabalar sonuçsuz kalınca olay yerine müzakereci çağrıldı. Ekipler bu sırada koçbaşı ile kapıyı açıp içeri girdi.

Gözaltına alınan Nazif M. ve Ertan N, polis merkezine götürüldü.

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