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Aktüel Bursa'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Bursa'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-28 01:07:38 -
Bursa'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'ndeki iki katlı ahşap evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde oturanlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında iki katlı ahşap evin çatı katı kullanılmaz hale geldi.

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