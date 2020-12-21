Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcunun yargılaması sürüyor

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan futbolcunun yargılanmasına devam edildi.

Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cevher Toktaş (33) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın bazı yakınları ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Toktaş, oğlunu öldürmediğini öne sürerek, ilk ifadesini değiştirdiğini hatırlattı.

İlk ifadesini, kendisini cezalandırmak için verdiğini öne süren Cevher Toktaş, "22 gün boyunca hastaydı, öksürdü doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim. Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim." dedi.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanığın eşi Semanur Toktaş da çocuğunun, eşi tarafından 23 Nisan'da hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Gün boyu telefonla haberleştiklerini, en son oğlunun ölüm haberini aldığını belirten Toktaş, şöyle konuştu:

"Kendisini suçluyordu. Olaydan sonra hepimiz öksürüyorduk. Kovid testi yaptıralım dediğimizde, 'Çocuk 20 gün öksürdü götürmedim, 20 gün doktora gitmeyeceğim' dedi. Cevher fıtrat olarak hassastır. Buna binaen ifade verdiğini düşünüyorum. Olaydan 11 gün sonra dışarı çıkacaktı, 'Sana mesaj atacağım' dedi. Arabayı da almayınca halinden şüphelendim. Evden ayrıldıktan sonra diğer oğlumuza bir şey söylemememi yazdığı mesajı geldi. Annesi bizdeydi, panik oldu kendisine bir şey mi yapacak diye. Yarım saat sonra da karakoldan çağırdılar. Karakolda durumu öğrendim."

Eşine epilepsi teşhisi konulduğunu ve bazı şeyleri unuttuğunu ifade eden Semanur Toktaş, eşinin çocuğunu öldürdüğünü düşünmediğini, ancak Adli Tıp raporu geldikten sonra ve unutkanlıklarını düşününce şüphelendiğini anlatarak, ondan şikayetçi olduğunu belirtti.

Olay günü hastanede görev yapan 6 sağlık çalışanını da tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, hastanede olay tarihinde görev yapan 2 hekimin daha tanık olarak dinlenilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da forma giyen Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

Bir süre sonra odadan çıkan Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemişti. Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirmişti.

Polis merkezine 4 Mayıs'ta giden Cevher Toktaş, oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Tutuklanan Toktaş hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.