  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi

Evinin çatı katında kurduğu düzenekle sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:27:28 -
Bursa'da 420 litre sahte içki ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunuseli Mahallesi'ndeki bir evin çatı katına kurulan düzenekle sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 420 litre sahte ve 9 şişe gümrük kaçağı içkinin yanı sıra içki imalatında kullanılan damıtma kazanı bulundu.

Evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü
Dünya

Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü

Moldava'da sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Anna Leikovic isimli genç kız anne katili oldu. Leikovic'in annesini öldürdükten sonra iç ..
İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler
Siyaset

İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler

Türkiye genelinde yağışların az olması nedeniyle kuraklık riski devam ederken, tasarruf politikalarının izlenmesi gerekiyor. Barajlardaki do..
Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açık..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay