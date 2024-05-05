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Gündem Bursa'da 3 çocuğa başıboş köpek saldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Gündem

Bursa'da 3 çocuğa başıboş köpek saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-05-05 17:09:00 - 2024-05-05 17:19:23

Başıboş sokak köpekleri toplum huzurunu tehdit etmeyi bozmayı sürdürürken son haber Bursa'dan geldi.

Bursa'da başıboş köpekler 3 çocuğa saldırdı. Saldırı anı kameralara yansırken çocuklardan ikisinin yaralandığı öğrenildi.

Sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin ısırıklarına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı.

Olay yerinde bulunan diğer çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovaladı.

Sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren polisler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.


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