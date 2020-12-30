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Aktüel Bursa'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Bursa'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 01:00:39 -
Bursa'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yahşibey Mahallesi Şadırvan Sokak'taki metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm binayı sardı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 7 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 katlı metruk bina kullanılamaz hale geldi.

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