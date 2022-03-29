Bursa yatsı namazı kaçta? Bursa teravih namazı saatleri: 2022 Ramazan imsakiye

Bursa Ramazan imsakiyesi 2022 sorgulaması başladı. Her yıl olduğu gibi Ramazan ayı bu sene de rahmet, mağfiret ve affıyla gelmekte. Ümmeti Muhammed (s.a.v) 2 Nisan Cumartesi akşamı Ramazan ayının ilk orucunu açacak. Oruçtan bir ön öncesi başlayan teravih namazları için camilerde hazırlıklar tamamlanırken, Diyanet bu yıl teravih namazlarının camilerde cemaat ile kılınacağının müjdesini verdi. Korona salgını nedeniyle camilerde teravih namazına iki yıldır hasret kalınmıştı. Teravih namazı saati de Ramazan ayında kılınan nafile namaz olan teravih namazı saatleri de Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. 1 Nisan Cuma günü yatsı namazı ile başlayaak olan teravih namaz saati haberimizde yer almakta. İşte Bursa yatsı namazı teravih namaz saati…

Bursa teravih namazı saat kaçta kılınacak?

1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan (cumayı cumartesiye bağlayan gece) gece ilk teravih namazı kılınacak, gecesine ise ilk sahura kalkılacak. Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi takvimine göre Bursa teravih ve yatsı namazı vakti...

Bursa'da ilk teravih namazı saat kaçta?

Bursa'da ilk teravih (1 Nisan 2022 Cuma) namazı 20:55'te kılınacak.

Bursa'da Ramazanın birinci günü (2 Nisan 2022 Cumartesi) teravih namazı saat kaçta?

Bursa'da Ramazanın birinci günü teravih namazı saat 20:46'da kılınacak.

Bursa'da Ramazanın ikinci günü (3 Nisan 2022 Pazar) teravih namazı saat kaçta?

Bursa'da Ramazanın ikinci günü teravih namazı saat 20:57'de kılınacak.

Bursa'da Ramazanın üçüncü günü (4 Nisan 2022 Pazartesi) teravih namazı saat kaçta?

Bursa'da Ramazanın üçüncü günü teravih namazı saat 20:58'de kılınacak.

Bursa'da Ramazanın dördüncü günü (5 Nisan 2022 Salı) teravih namazı saat kaçta?

Bursa'da Ramazanın dördüncü günü teravih namazı saat 21:00'da kılınacak.

Bursa'da Ramazanın beşinci günü (6 Nisan 2022 Çarşamba) teravih namazı saat kaçta?

Bursa'da Ramazanın beşinci günü teravih namazı saat 21:01'de kılınacak.

Bursa'da Ramazanın altıncı günü (7 Nisan 2022 Perşembe) teravih namazı saat kaçta?

Bursa'da Ramazanın 6. günü teravih namazı saat 21:02'de kılınacak.

Bursa'da Ramazanın yedinci günü teravih namazı saat kaçta? (8 Nisan 2022 Cuma)

Bursa'da Ramazanın 7. günü teravih namazı saat 21:03'da kılınacak.

Bursa'da Ramazanın 8. günü teravih namazı saat kaçta? (9 Nisan 2022 Cumartesi)

Bursa'da Ramazanın 8. günü teravih namazı saat 21:05'de kılınacak.

Bursa'da Ramazanın 9. günü teravih namazı saat kaçta? (10 Nisan 2022 Pazar)

Bursa'da Ramazanın 9. günü teravih namazı saat 21:06'da kılınacak.

Bursa'da Ramazanın 10. günü teravih namazı saat kaçta? (11 Nisan 2022 Pazartesi)

Bursa'da Ramazanın 10. günü teravih namazı saat 21:07'de kılınacak. İşte Diyanet Ankara 2022 Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, teravih namazı saatleri...