Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa'da ve çevre illerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Kısıtlamalar nedeniyle Ulu Cami çevresi, Kent Meydanı, Atatürk Caddesi gibi merkezi noktalar boş kaldı. Bursa-İzmir kara yolunda da sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

- Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

- Balıkesir

Balıkesir'de de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kentte başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri sessizliğe büründü.

Edremit ve Manyas ilçesinde de yılın ilk gününde sokaklar boş kaldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de yılın ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Kordon Boyu ve İskele Meydanı'nda ise sadece evcil hayvanlarını gezdirenlerin olduğu gözlendi.

- Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ise önemli kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

- Bilecik

Kısıtlamalar kapsamında, yılın ilk gününde kentin işlek alanları olan Atatürk Parkı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı sessiz kaldı.

Emniyet ekipleri oluşturdukları kontrol noktaları ile mahalle aralarında denetimlerini sürdürdü.

- Yalova

Hafta içi en yoğun bölgeler olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, sahil şeridi, park, cadde ve sokaklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken kısıtlamaya uymayanlara idari para cezası verildi.

Çalışma iznine sahip iş yerleri ve paket servis hizmeti veren kuryelerle ilgili denetimlere devam ediliyor.