  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:21:14 -
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollar, sessizliğe büründü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, kısıtlama sonrası trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

- Eskişehir

Kentte kısıtlamasının başlamasıyla gün içinde yoğunluğun yaşandığı İsmet İnönü, Şair Fuzuli, Yılmaz Büyükerşen ve Cengiz Topel caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin, cadde ve kavşaklarda önemler aldığı gözlendi.

- Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü

Polis ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

- Balıkesir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Balıkesir'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentte gün içinde yoğunluğun yaşandığı Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri bomboş kaldı. Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de saat 21.00 itibarıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin belirlenen noktalarında denetleme yapıldı. Polis ekiplerince bazı kavşaklarda önemler alınırken, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da İskele Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

- Bilecik

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kısıtlamalar nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir
Gündem

Selçuk Bayraktar'a vatandaşlık teklifi: Bizim için gurur ve şereftir

Azerbaycanlı iktisatçı Prof. Dr. Gubad İbadoğlu, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın emeğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İbado..
Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Bay Kemal'e soğuk duş
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Bay Kemal'e soğuk duş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası
Siyaset

Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, hükümete yönelik eleştirilerini iftiraya götürerek, Katar'ın Türkiye'ye dev yatırımla..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay