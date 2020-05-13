Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 14 yaş ve altı çocuklar, bu kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Bursa'da özellikle havanın ısınmasıyla sokak ve caddelerdeki insan sayısının önceki günlere göre daha da arttığı görüldü.

Kentte ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi merkezi bölgeler, geçen haftalara göre günü yoğun geçiriyor.

Bu arada, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki 14 yaş ve altı çocuklar, 4 saatliğine bu kısıtlamanın kaldırılmasıyla maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak sokak ve caddelerde yürüdü. Bazı çocuklar ise ebeveynleriyle oyun parklarında eğleniyor.

- Eskişehir

Eskişehir'de normal günlerde yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri, Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk dikkati çekiyor.

Kentte çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklarda gezmeye başladı.

- Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet etti.

Kentin işlek alanları olan Ali Hikmet Paşa ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Kızılay Caddesi ve Çankaya, Kültür Sokağı gibi salgın öncesi kentin kalabalık olduğu ve ticaretin yoğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor.

Kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasını fırsat bilen çocuklar ise parklarda vakit geçiriyor.

- Çanakkale

Çanakkale'de şehir merkezindeki en yoğun noktalarda, salgın nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlardan dolayı kısmen sakinlik hakim oldu.

Kayserili Ahmet Paşa Caddesi ve Kordon Boyu bölgesinde sabah işe gidenlerden dolayı görülen kısmi yoğunluk gözlendi. Kentin parklarında ise saat 11.00'den sonra çocuk sesleri yankılandı.

- Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri haricinde il merkezinde yoğunluğun arttığı görüldü.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalarda oluşan hareketlilik nedeniyle alanda görev yapan polis, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Sokağa çıkan çocuklar, kendileri için belirlenen 4 saati değerlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

- Bilecik

Bilecik'te kentin işlek alanları olan Tevfik Bey Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda araç ve yaya trafiğinde kısmi yoğunluk gözlendi.

Kentteki 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasını fırsat bilerek maskelerini takarak, parklarda oyun oynadı.

- Kütahya

Kütahya'da da salgın öncesi kalabalık olan Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk ve Menderes bulvarları gibi işlek bölgelerin geçen haftaya kıyasla hareketli olduğu gözlendi.

Şehir merkezinde çocukların ebeveynleriyle özellikle parklarda vakit geçirmelerinden dolayı da yoğunluk yaşandı.