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Ekonomi Bursa Uludağ Üniversitesi’ne 190 personel alınacak
Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi’ne 190 personel alınacak

Yeniakit Publisher
2023-03-30 13:59:00 -
Bursa Uludağ Üniversitesi’ne 190 personel alınacak

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere açık bulunan 190 kişilik kadroya 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanla duyurulan pozisyonlarda toplam 190 (yüz doksan) adet sözleşmeli personel yerleştirilmesi yapılacaktır.

Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi (http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır.

Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

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