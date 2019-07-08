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'Bursa turizmde 2023 hedefi için çalışıyor'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ilinin turizm hedeflerini yeniakit.com.tr’ye anlattı. Kayak turizmininn ön planda olduğu Bursa’nın marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını belirten Esgin, “Bursa’da 2023 projeksiyonunda 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var.” dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Bursa’nın geleceğini hedef alan turizm odaklı faaliyetlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin“Turizmde çok önemli hedeflerimiz var. 2023 projeksiyonunda 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu ihracatın 100 milyar dolarını turizmden bekliyoruz. Bunun 20 milyar dolarını tek başına sağlık turizminden beklemekteyiz.” şeklinde konuştu.

“Trilye başlı başına bir turizm destinasyonudur”

Bursa’da turizm potansiyelinin daha da arttığına dikkat çeken Mustafa Esgin, şöyle konuştu:

“Şimdi alternatif turizmi burada harekete geçirmemiz gerekiyor. Kış turizminde önemli bir potansiyelimiz var. Türkiye’nin ilk kış turizmi merkezlerinden biri Uludağ. O anlamda son yıllarda yapmış olduğumuz bir takım açılımlar ve çalışmalar var. Bursa tarih, doğa, kültür ve inanç turizminde çok önemli bir merkez. Hangi tarafına bakarsanız bakın yani Trilye başlı başına bir turizm destinasyonudur.”

“Bursa termal kaynaklarıyla önemli bir merkez”

Doğal ve tarihi güzellerinin yanı sıra termal turizm açısından da Bursa’nın çok önemli bir konumu olduğunu belirten Mustafa Esgin“Bursa da bütün bu tarihi ve termal kaynaklarıyla ve çok yönlü turizm potansiyeli ile gerçekten Türkiye’nin önümüzdeki süreçte adından çok daha fazla bahsettirecek ve hissettirecek bir merkez olduğunu ifade etmek durumundayız.” şeklinde konuştu.

“Arap turistlerin tercihi de Bursa”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bursa kesinlikle alternatif turizmin çok önemli bir merkezidir. Bursa Arap destinasyonun da bu anlamda Türkiye’de bildiği ve tercih ettiği yerlerin başında gelen bir yerdir. Bu yönüyle yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımızın ve turistlerin gelebileceği çok önemli bir merkezdir. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu potansiyele sahip olan bir yer Bursa. Yerli ve yabancı misafirlerimizi Bursa’da en güzel şekilde ağırladığımızı söylemek isterim.”

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:07
  1. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin

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