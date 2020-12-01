Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından "yemek programı" açıklaması:

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kentin gastronomi alanındaki zenginlikleri ve bu sektördeki işletmelerin tanıtımını sağlamak amacıyla yakın zamanda gerçekleştirilen televizyon programı için yayının toplam bedeli olan 375 bin liranın 175 bin lirasının ilgili firmalar tarafından karşılandığı duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada, kentin sanayi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik projelerin yanı sıra marka değerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarına da destek verildiği belirtildi.

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve çekimleri Bursa'da yapılan televizyon programına ilişkin projenin amacını yansıtmayan bazı iddiaların dile getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştiren BTSO, kentin tanıtımına destek olan bu tür etkinliklerde de koordinasyon görevi üstlenmektedir. Bursa'nın gastronomi alanındaki zenginlikleri ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerin tanıtımını sağlamak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen söz konusu program için üye firmalarımızla görüşmeler sağlanmıştır. Programda yer almak isteyen firmalardan yayının toplam bedeli olan 375 bin liralık bütçenin 175 bin liralık kısmı, BTSO girişimleriyle karşılanarak sponsorluk bedeli olarak ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir."

BTSO'nun birçok proje ve çalışmada Bursa Büyükşehir Belediyesi ile her zaman iş birliği içinde hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "Başta Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimler olmak üzere, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz makro projelerden sosyal destek kampanyalarına kadar her türlü organizasyonda maddi ve manevi katkılarıyla yer alan iş dünyası temsilcilerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesine de yer verildi.