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Eğitim Bursa liseleri taban puanı 2021 Bursa liseleri kontenjanları, Bursa liseleri başarı sıralaması
Eğitim

Bursa liseleri taban puanı 2021 Bursa liseleri kontenjanları, Bursa liseleri başarı sıralaması

Bursa liseleri 2021 taban puanı, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları merak ediliyor. Bursa Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Adana anadolu liseleri, Bursa fen liseleri, Adana Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanları 2021 Bursa il ve ilçelerinde okumak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte Bursa liseleri taban puanı 2021 Bursa liseleri başarı sıralaması | Bursa liseleri kontenjanları…

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:56:00 - 2021-04-02 15:57:25
Bursa liseleri taban puanı 2021 Bursa liseleri kontenjanları, Bursa liseleri başarı sıralaması

Bursa'da lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları nedir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan merkezi sınav yani LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları otomatik olarak yapılmıştı. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları kontenjanlarını açıkladı. İşte Adana liseleri kontenjanları.

MEB lise taban puanları için tıklayın

Fen lisesi taban puanı | Fen lisesi kontenjanları | Fen liseleri yüzdelik dilimleri 2021
Fen lisesi taban puanı | Fen lisesi kontenjanları | Fen liseleri yüzdelik dilimleri 2021

Eğitim

Fen lisesi taban puanı | Fen lisesi kontenjanları | Fen liseleri yüzdelik dilimleri 2021

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