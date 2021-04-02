Bursa liseleri taban puanı 2021 Bursa liseleri kontenjanları, Bursa liseleri başarı sıralaması

Bursa'da lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları nedir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan merkezi sınav yani LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları otomatik olarak yapılmıştı. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Merkezî Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları kontenjanlarını açıkladı. İşte Adana liseleri kontenjanları.

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