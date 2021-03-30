Bursa kardeşlikte mesafe tanımıyor

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yardım kampanyalarına da her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Güldeste Derneği ve Kevser Eğitim Vakfı’nca hazırlanan erzak paketlerini kardeş kentlere ulaştırma noktasında devreye girdi. Hayırseverlerin de katkılarıyla hazırlanan 3 Tır dolusu erzak paketinin Ağrı, Muş ve Bitlis’e gönderilmesi için düzenlenen törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yardımların gideceği üç belediye başkanımızla da görüştüm. Çok mutlu oldular, çok sevindiler. Mesele 1000’er koli erzak göndermekten ziyade, bu duyarlılığı, bu anlayışı ortaya koymak. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Ramazan'da adettendir, Ramazan öncesi evlerin bereketlenmesi adına bu tür faaliyetler yapıyor. Burada da belediyemiz, sivil toplum kuruluşları, dernekler bu faaliyetleri sürekli yapıyor. Ben emeği olan, katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kevser Eğitim Vakfı İl Başkanı ve Güldeste Dernek Başkanı Dr. Oğuzhan Karagül de Kadir gecesine kadar 5 bin aileye erzak paketi ulaştıracaklarını söyledi. Karagül, “Bursa Büyükşehir Belediyemizin kardeş belediyeler olarak ilan ettiği 3 farklı doğu ilimizde toplam 5000 ihtiyaç sahibi aileye ulaşacağız. Bu proje ile Bursa'mız yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın mümtaz bir örneğini duyarlılık ve özverinin güzel bir fotoğrafını oluşturmuş oldu. Ben destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyemize ve hayırseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından erzak kolileriyle dolu 3 TIR, dualarla Ağrı, Muş ve Bitlis’e uğurlandı.