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Aktüel Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinin bazıları iptal edildi
Aktüel

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinin bazıları iptal edildi

Marmara bölgesinde devam eden olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksaklıklara yol açıyor. Son olarak BUDO'dan açıklama geldi. Peki, hangi seferler iptal edildi?

Yeniakit Publisher
2022-11-22 08:44:00 -
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinin bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.

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