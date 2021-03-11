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Aktüel Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Aktüel

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 09:37:00 -
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

 

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