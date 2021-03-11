Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında yolcu taşıyan deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.