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Gündem Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 27 Ekim'e kadar olan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.
Gündem

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 27 Ekim'e kadar olan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 27 Ekim'e kadar olan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 09:28:00 -
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 27 Ekim'e kadar olan seferlerinden bazıları, teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 24-25-26-27 Ekim tarihlerindeki 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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