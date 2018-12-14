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Bursa cuma namazı saat kaçta?

Bugün cuma namazı saatleri burada bulabilirsiniz. Rabiül Ahir ayının 7. günü olan bugün, Bursa'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?, Bursa cuma namazı saati, Bursa cuma namaz vakti, Bursa cuma namazı diyanet, Bursa cuma vakitleri... İşte 14 Aralık Cuma günü Bursa başka olmak üzere tüm illerde cuma namaz saati ve namaz vakitleri…

14 Aralık 2018 Cuma 09:28
Bursa cuma namazı saat kaçta?

Bugün cuma namazı saatleri burada bulabilirsiniz. Rabiül Ahir ayının 7. günü olan bugün, Bursa'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati, Bursa cuma namaz vakti, Bursa cuma namazı diyanet, Bursa cuma vakitleri... İşte 14 Aralık Cuma günü Bursa başka olmak üzere tüm illerde cuma namaz saati ve namaz vakitleri…

 

Bursa'da bugün cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı hangi ilde saat kaçta? Sorusu şu sıralar en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. 14 Aralık Cuma günü Bursa cuma namazı saati. Bunun yanında başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Mersin, Diyarbakır başta olmak üzere il il cuma namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz. 

Cuma namaz vakitleri için tıklayınız

Cuma namazı kaç rekattır?

Diyanet İşleri Bakanlığı merak edilen "Cuma namazı kaç rekattır?" sorusunun cevabını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Cuma namazı ayeti

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِذَانُودِيلِلصَّلَاةِمِنيَوْمِالْجُمُعَةِفَاسْعَوْاإِلَىذِكْرِاللَّهِوَذَرُواالْبَيْعَذَلِكُمْخَيْرٌلَّكُمْإِنكُنتُمْتَعْلَمُونَ 

Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne). 

Ey imân edenler! Cum'a günü namaza (ezan İle) çağrıldığında hemen Allah'ı anmaya (namaz kılıp hutbe dinlemeye) koşun; alım-satımı bırakın. Bu, eğer bilirseniz sizin için çok hayırlıdır.)

Cuma namazına ait hadisler

“Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) anlamındaki Peygamberimizin sözüne uyarak dua ve niyazda bulunurlar.

“Kim tembellik ederek üç Cuma namazını terk ederse Allah o kimsenin kalbini mühürler.”(Tirmizî, Cuma, 354) anlamındaki sözleriyle cuma namazını mazeretsiz kılmayanların akıbetini bildirmiş, Cuma namazının faziletini şöyle beyan etmiştir:

Cuma namazı şartları

Kendisine cuma namazı farz olan kimsenin cuma namazı kılabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

Vakit: Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. (bk. Müslim, Cuma, 28-29) Öğle namazının vaktinden önce veya sonra kılınırsa cuma namazı geçerli olmaz.

Cemaat: Cuma namazı cemaatle kılınır, tek başına kılınmaz. Cuma namazı kılabilmek için Ebu Yusuf'un içtihadına göre imam dahil üç cemaatin, Ebu Hanife ve Muhammed'in içtihatlarına göre imam hariç üç cemaatin bulunması şarttır. Bunlar yolcu veya hasta da olsalar bu şart yerine gelmiş sayılır.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:28
  1. Konya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Diyarbakır
  6. Antalya
  7. Ankara
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