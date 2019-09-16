0553 313 94 23

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer

- Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İranlı smaçör Morteza Sharifi için imza töreni düzenledi

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:58
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer


BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, prensipte anlaşma sağladığı İranlı smaçör Morteza Sharifi ile sözleşme imzaladı.

Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan yönetim kurulu üyesi Ömer Cihat Bay, gelecek vadeden önemli bir sporcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Morteza Sharifi'nin, genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Bay, şunları kaydetti:

"Morteza ile daha önce anlaşmaya varmıştık. Yaşına göre kendisini kanıtlamış bir oyuncu. İki sezondur İtalya'da mücadele ediyordu. Aynı zamanda ülkesinin milli formasını giyiyor. Son olarak İran 21 Yaş Altı Milli Takımı ile dünya şampiyonu oldu ve turnuvanın en iyi smaçörü seçildi. Takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İki taraf için de hayırlı olsun."

Morteza Sharifi ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile ilgili önemli referanslar aldığını dile getirdi.

Bursa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sharifi, Türkçe bilmesinin kendisi için avantaj olduğunu belirtti.

Sharifi, şöyle konuştu:

"Buraya gelmeden önce Türkiye'de oynamış sporculardan bilgiler edindim. Onlardan kulüp hakkında güzel sözler duydum. İyi bir takıma imza attım. İtalya'da geçirdiğim sürede ve İran milli takımıyla önemli tecrübeler edindim. Başantrenörümüzün direktifleri ve edindiğim tecrübeleri birleştirerek iyi bir performans ortaya koymak istiyorum. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. İnşallah Bursa'daki voleybolseverlerin de desteğiyle güzel başarılara imza atacağız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:58
  1. Bursa Büyükşehir Belediyespor
  2. Efeler Voleybol Ligi
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil..
    2. Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
    3. Erzincan'daki cinayet davasında karar
    4. Afganistan'da patlama! 5 ölü
    5. Kardeş şehirlerin gençleri Söke’de..
    6. Ordu Valisi Seddar Yavuz:
    7. Motorine 7 kuruş zam
    8. Büyükşehir Belediyesi muhtarlara..
    9. Kuzey Kore lideri Kim Trump'ı..
    10. Ahi adaylarına plaket verildi
    11. 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde..
    12. Kızılhaç, Afganistan'daki..
    13. Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı
    14. BM: Myanmar hükümetinin soykırım..
    15. Alevlerin önünü drone sayesinde..
    16. IKBY'de Anayasa taslağı hazırlığı
    17. Kayseri Şehir Hastanesi’nin ilk dördüz..
    18. Zeytinde halkalı leke ile mücadele..
    19. Otomotiv devine büyük şok! 49 bin kişi..
    20. Sütte yeni dönem başlıyor: Kaçaklar..
    21. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi..
    22. Zeytinde halkalı leke mücadelesi sonuç..
    23. Ticaret Bakanlığınca Kırtasiye..
    24. Skandallar zincirinin son halkası!..
    25. Göçmen kaçakçısı şahıs cezaevine..
    26. Araç sahiplerine kötü haber!..
    27. Motorine zam
    28. Iraklı genç ressam, kaset bantlarıyla..
    29. Galatasaray, Brugge hazırlıklarını..
    30. 11 yaşındaki Süleyman ağrılarından..
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!