Bursa Büyükşehir Belediyesinin salgın sürecinde esnafa yönelik yeni destekleri açıklandı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin esnaf ve vatandaşlara yönelik yeni destekleri açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Aktaş, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un bertaraf edilmesi için devletin tüm yetkili kurumlarıyla kendilerinin de seferber olduğunu, daha önce iki kez kamuoyuna duyurdukları esnaf-vatandaş destek paketlerinin kapsamını genişlettiklerini bildirdi.

Salgının etkisini artırdığı aralık aynının başında esnaf destek paketinin ikincisini kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, iş yerleri kapanan işletme sahiplerinin mesken su faturalarına 1 Aralık'tan itibaren, süreç bir ay sonra normalleşse bile en az 3 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulayacağımızı söyledik. 'Süreç uzarsa bizler de süreyi uzatacağız' dedik. Yine genelge kapsamında iş yerlerini kapatmak durumunda kalan iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinde çalışan vatandaşlarımız için 70 bin gıda destek paketi dağıtıyoruz. Aynı kapsamda iş yerlerini kapatmak durumunda kalan belediye kiracılarımızdan kısıtlılık süresi bitene kadar kira ve işgaliye ücretlerini almayacağımızı söyledik. Bu süreçte iş yerlerindeki faaliyetlerini durdurmak durumunda kalan esnafımıza, önceki dönemdeki belediye alacaklarından dolayı herhangi bir yasal takip yapılmayacağını da belirtmiştik.

Süreçten olumsuz etkilenen tüm belediye kiracılarının kira ücretlerinde 1 Aralık itibarıyla yüzde 50 indirim uygulamaya başlayacağız. Bu desteğimiz süreç sona erene kadar devam edecek. Açıkladığımız son 2 destek paketimizin içinde yer alan hem belediyemiz hem de BURULAŞ ve BURFAŞ gibi şirketlerimizin kiracılarımıza sağlamış olduğu kira desteği 15 milyon 700 bin lirayı buldu."

- "Kent içi toplu taşıma için aylık 6 milyon lira nakdi desteğimiz sürecek"

Üçüncü destek paketi kapsamında sağlık çalışanlarının yıl sonuna kadar olan ücretsiz ulaşım kullanımlarının da 3 ay uzatıldığını aktaran Aktaş, yeni düzenlemede okul servislerinin güzergah izin belgesi bedellerinin bir yıl boyunca alınmayacağını ifade etti.

Salgından olumsuz etkilenen esnaf gruplarından olan ve kent içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerine 2020'de 45 milyon lira destek sağladıklarına dikkati çeken Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Süreç tamamlanana kadar kent içi toplu taşıma araçları için aylık 6 milyon lira nakdi destek vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde BURULAŞ şirketimiz aracılığıyla bu esnaf grubumuza toplam 52,5 milyon lira katkıda bulunmuş olacağız. 1 Ocak'ta yapılması gereken ulaşım zammı da mart ayında tekrar değerlendirilmek üzere 3 ay ertelendi. Alınan bu yeni kararın belediyeye maliyeti 15 milyon lira. Açıklanan yeni destek paketimizle beraber vatandaşlarımıza ve esnaf gruplarımıza Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi döneminde yaklaşık 105 milyon lira destek sağlamış oluyoruz. Her güçlüğü birlikte yenen millet olarak bu zor günleri de birlikte geride bırakacağımıza olan inancımı tekrar belirtmek istiyorum."

Bursa'da faaliyet gösteren tüm kadın kooperatifleriyle irtibata geçtiklerini ve sosyal destek paketlerinde yer alan gıda, erzak malzemelerinden uygun olanlarını bu merkezlerden satın aldıklarını bildiren Aktaş, kadın kooperatiflerinin de süreci yine en az zararla atlatmalarına yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.