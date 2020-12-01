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Aktüel Bursa Büyükşehir Belediyesi bir kanalın yemek programı için ücret ödenmediğini açıkladı
Aktüel

Bursa Büyükşehir Belediyesi bir kanalın yemek programı için ücret ödenmediğini açıkladı

Söz konusu asılsız iddiaları içeren haberle ilgili yasal hakların kullanılacağı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:51:35 -
Bursa Büyükşehir Belediyesi bir kanalın yemek programı için ücret ödenmediğini açıkladı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir televizyon kanalında yayınlanan yemek programının kentteki çekimleri için belediye kasasından herhangi ücret ödenmediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu program için 600 bin lira ödendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bursa'nın tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülen program için Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasından tek kuruş harcama yapılmadığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Programa ödenen para 375 bin lira artı KDV olup, bunun 200 bin lirası Bursa Turizm Tanıtma Birliği tarafından, 175 bin lirası ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının yönlendirmesiyle gıda sektöründe faaliyet gösteren ve programa da konuk olan iş adamları tarafından ödenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizin tarihi, doğa, turistik ve kültürel değerlerini yurt içi ve yurt dışında tanıtımı amacıyla başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlarla çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Haberde bahsedilen program da Bursa'nın gastronomi alanındaki zenginlikleri ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerimizin tanıtımını sağlamak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliğinde hayata geçirilen bir çalışmadır."

Açıklamada, söz konusu asılsız iddialar içeren haberle ilgili tüm yasal hakların kullanılacağı kaydedildi.

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