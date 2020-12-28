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Aktüel Bursa-Ankara kara yolunda kamyon ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Bursa-Ankara kara yolunda kamyon ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:31:50 -
Bursa-Ankara kara yolunda kamyon ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Vedat S. idaresindeki 34 JF 3544 plakalı kamyon, Bursa-Ankara kara yolunun Ümitalan mevkisinde, Ayhan K'nin kullandığı 11 AAL 779 çekici ve bu araca bağlı olan 11 AAG 893 plakalı yarı römorka çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsü Vedat S. ve aynı araçta bulunan Erdi Y. yaralandı.

Yaralılardan Erdi Y, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Vedat S. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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