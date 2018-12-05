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Burnunuzdan kıl aldırmayın

Aynadaki görüntünüze bakıp burnunuzdaki, kulağınızdaki kıllara kafayı takıp da yanlış işler yapmayın. Hekimler ‘başınız büyük derde girer’ diye uyarıyor..

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:28
Burnunuzdan kıl aldırmayın


Burnunuzdan kıl aldırmayın derken, kibirlenmenizi değil, burun kıllarınızın koparılmamasını kastediyoruz. Burun ve kulaktaki kılların koparılmasının yüzde damar tıkanıklığına sebep olabileceği belirtiliyor.

Bazıları görünüş açısından kendilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle burun ve kulaklarında bulunan uzun kılları yolar. Oysa burunda ve kulaktaki kılların koparılması deride foellikülit ve fronkül adı verilen cilt apsesi meydana getirir. Oluşan iltihabın yüze dağılması sonrasında damar tıkanıklığı olur. Bu rahatsızlık görülen hastalara antibiyotik tedavi uygulandığını ifade eden hekimler, 'İnsan yüzü çok hassastır. Bilinçsizce kulaktaki ve burundaki kılların koparılması sonucu oluşan iltihap ile damarların tıkanma tehlikesi bile var. Bunun sonucunda bir cerrahi müdahale gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlar kulak ve burundaki kılları koparmak yerine onları makasla kısaltmayı tercih etmelidir' diyor.

Burun sağlığını korumak için;

1- Burun temiz tutulmalıdır.

2- Burun kılları kopartılmamalıdır.

3- Burun karıştırılmamalıdır.

4- Keskin ve yakıcı kokulu maddelerden (asit, amonyak,..) uzak durulmalıdır.

5- Burun kanamalarında burun kemikleri sıkılmalı ya da burun üzerine buz konulmalıdır.

6- Burun tıkanmışsa temizlenmelidir.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:28
  1. burun sağlığı
  2. burun kılı aldırmak zararlı mı

YORUM YAZ

  • muhasebeci Kenanmuhasebeci Kenan18 dk önce
    O zaman niye biri hakkında "burnundan kıl aldırmaz" diye kınamışlar.
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