Burhaniyeli Muhsine 400 metrede dünya şampiyonu

Burhaniye ilçesinde, Özel Sporcu Muhsine Gezer, İsviçre’de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası’nda 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında 62.23’lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Uluslararası Paralimpik Komite tarafından İsviçre’nin Notvil kentinde düzenlenen 2019 IPC Para Atletizm Gençler U17 Dünya Şampiyonası’nda, milli sporcu Burhaniye’li Muhsine Gezer, 400 metre yarışında 62,23 derecesi ile tüm rakiplerini geride bırakıp, dünya şampiyonu oldu.

Bakan Kasapoğlu da kutladı

Bu başarısıyla bir kez daha Burhaniye’nin, Balıkesir’in ve Türkiye’nin gururu olan Muhsine Gezer için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsviçre’de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası’ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında 62.23’lük derecesiyle dünya şampiyonu olan Muhsine Gezer’i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum”

Başarılarının artarak devam edeceğini anlatan Antrenör Deniz Erenoğlu. Muhsine’nin Balıkesir’in ve ilçenin gururu olduğunu söyledi.