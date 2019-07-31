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Burhaniyeli güreşçiler Kurtdere’ye hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Aslan Seyhanlı ve Züref Sofuoğlu’nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren genç güreşçiler, hafta sonu yapılacak Kurtdereli güneşlerine hazırlanıyorlar.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
Burhaniyeli güreşçiler Kurtdere’ye hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Aslan Seyhanlı ve Züref Sofuoğlu’nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren genç güreşçiler, hafta sonu yapılacak Kurtdereli güneşlerine hazırlanıyorlar. Salondaki çalışmalarını tamamlayan 14 sporcu, Kızıklı Arenasında yağlı antrenman yaptı.


Burhaniye’de Belediyespor çatısı altında Atatürk Spor Salonunda, çalışmalarını sürdüren sporcular, hafta sonu Balıkesir’de düzenlenecek Kurtdere güreşlerine hazırlanıyorlar. Yağlı antrenmanlarını kırsal Kızıklı Mahallesi Arenasında yapan güreşçiler, Kurtdere deiddialı olduklarını söyledi. Sporcu velisi Deniz Balcı, “Çocuklarımızı bir yıldır bu güreşlere hazırlıyoruz. Bu çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmaya uğraşıyoruz. Çocuklarımız hafta sonu yapılacak Kurtdere güreşlerine iyi hazırlandı. Son yağlı idmanlarını da bu çayırda yapıyoruz. Sevinçliyiz, mutluyuz. Çocuklarımızla gururluyuz” dedi. Güreşçilerden MuhammetDevran Çırak da,” Bir yıldır güreşin içindeyim. Antrenman yapıyoruz. Derecelerimiz oluyor ara sıra. Hafta sonunda Kurtdere güreşleri var. İnşallah, orada derece yapacağız” dedi. Ahmet Kürşat Tan ise, “ Bir senedir güreşe geliyorum. Antrenmanlarımızı sürekli her gün yapıyoruz. Belediyeden daha fazla destek bekliyoruz. Hafta sonu Kurtdere güreşlerine hazırlanıyoruz” dedi. Özdal Sivas da,”Kurtdere için otobüs kaldırmak istiyoruz. Güreşlere hazırlanmak için Kızıklı da yağlı güreş antrenmanı yapıyoruz.” dedi. Mehmet Ali Derelioğlu ise, “ Biz Kurtdere’ye hazırlanıyoruz. Kurdere de hepimizin kürsü yapacağına inanıyorum. Herkese bol şans diliyorum” dedi

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
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