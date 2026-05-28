  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM Parti'den AK Parti'ye bayram ziyareti Kurultay Pazarlıkları İfadeye Girdi! “İmamoğlu’ndan Başkanlık Sözü Alındı” Tek çıkış yolu artık Türkiye! Bakan Gürlek açıkladı! Türk yargısına nefes aldıracak sistem: E-Duruşma geliyor Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Nişanyan’ın sözleri yeniden gündemde! "Erdoğan bizi satanist p.zevenklerin elinden kurtarmış" 1 Haziran'da yapılacaktı! CHP PM toplantısı ertelendi Işıldaklı tayfa kuduracak, komaya girecek Mehter ve dualarla kutlanacak Bir bu eksikti! Çin ile Avrupa ülkesi arasında denizde gerilim! Söz konusu Yunan değil Türkiye'nin güvenliği
Yerel Burhaniye’de kasapların kıyma mesaisi devam ediyor
Yerel

Burhaniye’de kasapların kıyma mesaisi devam ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Burhaniye’de kasapların kıyma mesaisi devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı ile birlikte kasapların kıyma mesaisi de başladı. Özellikle büyükbaş kesen vatandaşlar, kıyma yaptırmak için kasaplara koşarken, kasapların mesaiside gece yarısına kadar devam etmeye başladı.

Burhaniye’de Kurban Bayramının başlaması ile birlikte ilçedeki kasapların mesaisi de uzadı. Kasaplarda her gün tonlarca et kıyılıyor. Kasaplar Caddesinde dükkan işleten Ramazan Seyrek, kıyma için yeni makine satın aldığını söyledi. İşini severek yaptığını kaydeden 39 yaşındaki Ramazan Seyrek, "2 yıldan beri kasaplık yapıyorum. Kurbanla birlikte işimiz arttı. Gece geç saatleri kadar mesai yapıyoruz. Kıymanın kilosunu bazı arkadaşlar 30 liradan yapıyor. Ancak, ben 20 liraya kıyıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23