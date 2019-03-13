0553 313 94 23

Burhaniye’de Drama Kursları yoğun ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Belediye Kent Tiyatrosu işbirliği ile düzenlenen Drama Kursu ilgi gördü.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:59
Burhaniye’de Drama Kursları yoğun ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Belediye Kent Tiyatrosu işbirliği ile düzenlenen Drama Kursu ilgi gördü. 4 grupta düzenlenen kursun öğretmenliklerini Kent Tiyatrosu Yönetmeni Uğur Mamuk ile Tiyatrocu Çağrı Duran yaparken, kurslara yaklaşık 100 kişi katılıyor.


Ahmet Akın Kültür Merkezinde, haftanın 3 günü düzenlenen kurslar, 8-12,13-18,18-40 yaş ve Üniversiteliler gruplarında yapılıyor. Ahmet Akın Kültür Merkezini dolduran tiyatro sever öğrenciler, hazırlanan oyunlarda rol alacaklar. Çok sayıda kurs açtıklarını anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, okullarda açılan kurslara yüzlerce öğrencinin katıldığını söyledi. Kurs öğretmeni Çağrı Duran da, kursa katılan öğrencilerin çok ilgili olduklarını anlattı ve oyunlarda görev alacaklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:59
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Ahmet Aydın’dan Görmez’e destek
    1. AK Partili Ahmet Aydın’dan Görmez’e..
    2. "Aleni şekilde terör odakları ile..
    3. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
    4. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
    5. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
    6. MHP’li Taşdoğan: Biz bu ülkede..
    7. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
    8. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    9. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    10. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
    11. Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul..
    12. Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737..
    13. Tarihi ilkokul restore edildi
    14. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
    15. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
    16. 96’lık nine, yetkililerden yardım..
    17. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    18. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    19. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    20. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    21. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    22. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    23. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    24. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    25. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    26. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    27. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    28. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    29. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    30. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!