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Burhaniye’de bayan ressamların karma resim sergisi ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Figen Köprülü Resim Atölyesinde çalışmalarını sürdüren bayan ressamların karma resim sergisi ilgi gördü.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:21
Burhaniye’de bayan ressamların karma resim sergisi ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Figen Köprülü Resim Atölyesinde çalışmalarını sürdüren bayan ressamların karma resim sergisi ilgi gördü. Yaz aylarında büyük bir sergiye hazırlandıklarını anlatan Ressam Figen Köprülü, sergide minyatür eserlerin yanında başka çalışmaların da yer aldığını söyledi.


Burhaniyeli bayan ressamların Ahmet Akın Kültür Merkezinde açtığı karma sergi ilgi gördü. Sergide 25 eserin yer aldığını anlatan Köprülü, yaz aylarında büyük bir sergiye hazırlandıklarını söyledi. Çalışmalara belediyenin büyük destek verdiğini anlatan Köprülü, “Atölyemizde çok verimli çalışmalar yapıyoruz. Daha çok minyatür üzerine çalışıyoruz. Bunun için de eserlerin büyük çoğunluğu minyatür resimlerden oluşmaktadır. Yaz aylarında büyük bir minyatür sergisi açmak istiyoruz.Bunun için yoğun bir çalışma içine girdik” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:21
  1. sergi
  2. resim sergisi
  3. kültür

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