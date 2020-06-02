Burhan Kuzu’dan Fatih Altaylı’ya çok sert tepki!

TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı - Anayasa Profesörü Burhan Kuzu Twitter hesabında Fatih Altaylı’ya tepki gösterdi.

Zindaşti meselesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Burhan Kuzu, ‘Hukuki süreç devam ediyor’ dedi.

Altaylı’nın uzun süredir kendisiyle uğraştığını ifade eden Burhan Kuzu, ‘onun yaptığı gazetecilik değil’ dedi.

Burhan Kuzu’nun o ifadeleri:

Fatih Altaylı ile defalarca program yaptık. Programlarında, benden övgüyle bahsederdi. Farklı programa çıktım. Reytingim söylemesi ayıptır yüksek. Benim içim dışım birdir. Yalan söylemek nedir bilmem. Zindaşti meselesi ile ilgili defalarca açıklama yaptım. Hukuki süreç devam ediyor.

Fatih Altaylı, uzun süredir bilinçli olarak benimle uğraşıyor. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye olan nefretini bana saldırarak çıkarmaya çalışıyor. Aynı şeyleri sürekli tekrar ederek gündemde kalmak istiyor. Anlata anlata dilimde tüy bitti. Altaylı’nın yaptığı gazetecilik değil.