Burhan Kuzu'dan eski cumhurbaşkanı hakkında flaş sözler! AK Parti kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sert sözler söyledi.

AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ateş püskürdü. Burhan Kuzu, Ahmet Necdet Sezer'in Türk siyasi tarihinin en taraflı cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, "Ahmet Necdet Sezer, Meclis’te çıkarılan yasaları son güne kadar bekletmiş, ülkenin yararına olan ne varsa veto etmiş, atayacağı bürokratların eşinin başörtüsüne ve namaz kılmasına kadar incelemiştir. 2001 krizinin mimarıdır" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.