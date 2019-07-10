Burhan Kuzu'dan eski cumhurbaşkanı hakkında flaş sözler!
AK Parti kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sert sözler söyledi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:51
AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ateş püskürdü.
Burhan Kuzu, Ahmet Necdet Sezer'in Türk siyasi tarihinin en taraflı cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, "Ahmet Necdet Sezer, Meclis’te çıkarılan yasaları son güne kadar bekletmiş, ülkenin yararına olan ne varsa veto etmiş, atayacağı bürokratların eşinin başörtüsüne ve namaz kılmasına kadar incelemiştir. 2001 krizinin mimarıdır" dedi.
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