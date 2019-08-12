Burgazada'da yürekleri ağza getiren yangın İstanbul'un gözde yerlerinden Burgazada'da bulunan ormanlık alanda yangın çıktı

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopteri sevk ediliyor. İtfaiye telsizlerinden yangının 10 dönümlük bir alana yayıldığı bildiriliyor. Ayrıca, Balıkesir'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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