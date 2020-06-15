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Aktüel

Burdur’da traktör kazası: 1 ölü

Burdur’un Karamanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:30:13 -
Burdur’da traktör kazası: 1 ölü

Burdur’un Karamanlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Karamanlı ilçesine bağlı Bademli köyünde ikamet eden Ahmet İşeri (63), traktörü ile çalı toplamaya gitti. Köy yakınındaki dere yatağından kesmiş olduğu çalı çırpıyı traktörüyle taşıyan Ahmet İşeri, yüklediği odunları traktörü ile dere yatağından çıkarmaya çalıştı. İşeri, direksiyon hakimiyetini kaybedince devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede Ahmet İşeri’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İşeri’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karamanlı Belediyesi morguna kaldırıldı.

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