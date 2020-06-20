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Aktüel

Burdur’da şüpheli ölüm

Burdur’da bir köyde ormanlık alanda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:28:58 -
Burdur’da şüpheli ölüm

Burdur’da bir köyde ormanlık alanda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgilere göre bugün sabah saatlerinde Burdur’un Bucak ilçesi Kızılseki köyü Yoncaağaç mevki’inde Yılmaz Günel ‘in (42) ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Bucak’ta ikamet eden Yılmaz Günel dün akşam saatlerinde köyüne gitti ve bugün de kendisinden haber alınamaması üzerine Günel’in yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Kızılseki köyünde arama çalışmaları yapan jandarma ekipleri Yoncaağaç mevki’inde Günel’in cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri Günel’in yanı başında silah bularak, başından vurulduğunu tespit etti. Olayla ilgili araştırma hala devam ediyor.

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