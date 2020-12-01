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Aktüel Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem yapıldı
Aktüel

Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem yapıldı

Sokağa çıkma kıtlamasını ihlal edenlerden biri askerlik yoklama kaçağı çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:35:44 -
Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem yapıldı

BURDUR (AA) - Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yaptı.

Yunus ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir araçtaki restoran sahibi 3 kişiye izin belgeleri soruldu.

Dükkanda temizlik yaptıkları için geç kaldıklarını, izin belgelerinin olmadığını öne süren kişilere idari para cezası tutanağı tutuldu.

Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiden birine Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda askerlik yoklama kaçağı olduğunun anlaşılmasının ardından tebliğ yapıldı.

Başka bir aracı daha durduran ekipler, paket servis çalışanı olduğunu iddia eden sürücüye de cezai işlem uyguladı.



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