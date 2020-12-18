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Aktüel Burdur'da sahte içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Aktüel

Burdur'da sahte içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:32:05 -
Burdur'da sahte içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmada 2 şüphelinin kaçak içki üretimi yaparak, piyasaya sürecekleri öğrenildi.

Harekete geçen ekipler, Yeşildere köyünde H.E. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 16 litre kaçak içki, 10 doluma hazır boş şişe, enjektör, anason yağı şişesi ve huni ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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