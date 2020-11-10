  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aktüel

Burdur'da sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:37:11 -
Burdur'da sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, piyasaya sahte içki sürmeye çalışan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, 19 şişe sahte içki, 25 litre el yapımı içki, çeşitli markalarda boş 21 içki şişesi, 750 sahte yabancı ülke bandrolü ve çeşitli markalara ait etiketler ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı
Gündem

Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı

Türkiye’nin bulduğu doğalgaz rezervini küçümseyen sözde 'ekonomist' Özgür Demirtaş'ın Twitter'da kendine ayar veren sosyal medya kullanıcıla..
Yenilgi Ermenilere ağır geldi! Buldukları siyasetçiyi linç ettiler
Dünya

Yenilgi Ermenilere ağır geldi! Buldukları siyasetçiyi linç ettiler

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma sonrası işgal kurtarılmasını hazmedemeyen Ermeniler Er..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay