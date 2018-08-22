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Burdur'da otomobil bariyere çarptı: 9 kişi yaralı

Burdur'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:10
Burdur'da otomobil bariyere çarptı: 9 kişi yaralı

Seniha İdik idaresindeki 45 FZ 311 plakalı  otomobil, Burdur-Antalya karayolu Tekke rampaları mevkisinde yol kenarındaki  bariyere çarptı.

Kazada sürücü İdik ile araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil  Servis ekiplerince Burdur ve Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 7 yaşındaki Deniz Akdeniz, ilk  müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:10
  1. Isparta
  2. Burdur
  3. Antalya
  4. burdur

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