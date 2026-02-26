Burdur’da Kayıp Olarak Aranıyordu! Gölhisar’da Aracında Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kayıp olarak aranan 52 yaşındaki Ç.Ş., sabah saatlerinde aracının içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Ç.Ş., dün 15 HL 235 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı ancak akşam eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde Karapınar mevkiinde hayvan otlatan bir çoban, park halindeki aracı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Ç.Ş.’nin aracın içinde tüfekle vurulmuş halde yaşamını yitirdiği tespit edildi. İlk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Ç.Ş.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.