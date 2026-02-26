  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomiye güven son 11 ayda arttı ama boşuna değil! İşte hükümetin ekonomideki zaferi! Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre’de! Müzakerelerde 3. tur başladı Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!" Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti Akit bu milletin vicdanı oldu Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı! Epstein davasında skandal üstüne skandal: Ahlaksızlık dosyasında 90 kritik ifade kayıp! FBI kayıtları neden gizlendi? Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok
Aktüel Burdur’da Kayıp Olarak Aranıyordu! Gölhisar’da Aracında Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu
Aktüel

Burdur’da Kayıp Olarak Aranıyordu! Gölhisar’da Aracında Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Burdur’da Kayıp Olarak Aranıyordu! Gölhisar’da Aracında Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kayıp olarak aranan 52 yaşındaki Ç.Ş., sabah saatlerinde aracının içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kayıp olarak aranan 52 yaşındaki Ç.Ş., sabah saatlerinde aracının içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Ç.Ş., dün 15 HL 235 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı ancak akşam eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde Karapınar mevkiinde hayvan otlatan bir çoban, park halindeki aracı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Ç.Ş.’nin aracın içinde tüfekle vurulmuş halde yaşamını yitirdiği tespit edildi. İlk değerlendirmelerde intihar ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Ç.Ş.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23