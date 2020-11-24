  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da karantinayı ihlal eden kişi pazara girerken yakalandı
Aktüel

Burdur'da karantinayı ihlal eden kişi pazara girerken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:49:20 -
Burdur'da karantinayı ihlal eden kişi pazara girerken yakalandı

BURDUR (AA) - Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi kent pazarına girerken yakalandı.

Karantina tedbirleri uygulanan Askeriye köyünden Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'ne alışverişe gelen M.A.E'ye girişte polis ekipleri HES kodunu sordu.

M.A.E'nin temaslı olduğu için karantinada olması gerektiğinin anlaşılmasının ardından pazar yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Cezai işlem uygulanan M.A.E, ambulansla Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürülerek karantinaya alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar
Spor

17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşması gereken Çorum FK, 17 futbolcusu koronavirüse yakalandığ..
Bülent Arınç istifa etti
Siyaset

Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş tartışmalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay