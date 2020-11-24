Burdur'da karantinayı ihlal eden kişi pazara girerken yakalandı
BURDUR (AA) - Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi kent pazarına girerken yakalandı.
Karantina tedbirleri uygulanan Askeriye köyünden Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'ne alışverişe gelen M.A.E'ye girişte polis ekipleri HES kodunu sordu.
M.A.E'nin temaslı olduğu için karantinada olması gerektiğinin anlaşılmasının ardından pazar yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Cezai işlem uygulanan M.A.E, ambulansla Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürülerek karantinaya alındı.