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Aktüel

Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:28:21 -
Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bademli köyünde Ahmet İşeri'nin (63) kullandığı odun parçaları yüklü traktör, dere yatağından yola çıktığı sırada devrildi.

Sürücü devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, İşeri'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İşeri'nin cenazesi Karamanlı Belediyesinin morguna gönderildi.

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