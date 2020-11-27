  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
Aktüel

Burdur'da camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-11-27 20:00:57 -
Burdur'da camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

BURDUR (AA) - Burdur'da camilerden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıyan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da Şirinevler Mahallesi'ndeki bir camiden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Camideki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği E.Ç'nin (45) bilgilerini kentteki cami görevlileriyle de paylaştı.

Kışla Mahallesi'ndeki bir camiye daha hırsızlık için giren şüphelinin hareketleri görevlinin dikkatini çekti.

Güvenlik kamerası görüntülerine bakan görevli, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüpheliyi caminin yakınında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin, imam odaları anahtarlarını aradığı, anahtarı bulduğu bir camiden yardım paralarını aldığı, yakalandığı camide de görevlinin geldiğini duyunca anahtarı aramayı bırakıp namaza durduğu anlar yer alıyor.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na salvolar! Yerden yere vurdu
Gündem

Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na salvolar! Yerden yere vurdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya üzerinden taksiciler ile kavga eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. İmamoğlu..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay