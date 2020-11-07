  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:36:09 -
Burdur'da bir köy karantinaya alındı

BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tefenni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamusa köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir karar alınıncaya kadar köyde karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Köy sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Tefenni Vefa Sosyal Destek Grubunun görevde olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saadet Partisi'nin kongresiz il başkan değişikliğine tepkiler yağdı
Siyaset

Saadet Partisi'nin kongresiz il başkan değişikliğine tepkiler yağdı

Saadet Partisi'nde kongre gerçekleşmeden İstanbul İl Başkanlığında değişiklik yapıldı. İl başkanlığı görevini yürüten Abdullah Sevim'in yeri..
Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...
Gündem

Heyecanlandıran sözler: Şuşa alınırsa...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Dağlık Karabağ'da devam eden ..
Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!
Dünya

Ermenistan'a beklenmedik darbe: Türk Büyükelçi, Norveç'e geri adım attırdı!

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirileri..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay