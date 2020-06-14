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Aktüel

Burdur'da bir kadın asma yaprağı topladığı bahçede ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:56:02 -
Burdur'da bir kadın asma yaprağı topladığı bahçede ölü bulundu

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir kadın, asma yaprağı toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu.

Gülay Palvan (56) asma yaprağı toplamak için babasının Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki bahçesine gitti.

Kadından haber alamayan eşi İsmail Palvan, kontrol için gittiğinde karısını bahçede hareketsiz yatarken buldu.

Çağrılan sağlık ekibi, Gülay Palvan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İki çocuk annesi Palvan'ın, yaprak toplamak için çıktığı duvardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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