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Aktüel

Burdur'da bir beldenin tamamında uygulanan karantina 4 eve düşürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:29:00 -
Burdur'da bir beldenin tamamında uygulanan karantina 4 eve düşürüldü

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 4 kişinin yaşadığı Yusufça beldesindeki karantina uygulaması 4 eve düşürüldü.

Yusufça beldesinde ikamet eden 3'ü aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine beldenin tamamında uygulanmasına karar verilen karantina İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirildi.

Kurul, riskin azalması nedeniyle beldenin tamamındaki karantina uygulamasını 4 eve düşürdü. Böylece beldenin giriş ve çıkışı da trafiğe açıldı. Belde genelinde tedbir alan jandarma ve sağlık ekipleri karantina uygulanan evlerin önünde önlem aldı.

Gölhisar ilçesinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan 4 kişinin yaşadığı Yusufça beldesinde dün karantina uygulaması başlatılmış, hastalardan 3'ü Gölhisar Devlet Hastanesinde, biri de Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı. Testi pozitif çıkanların temasta bulunduğu 22 kişi ise evlerinde gözetim altına alınmıştı.


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