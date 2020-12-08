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Aktüel Burdur'da bir belde ve 10 köy karantinaya alındı
Aktüel

Burdur'da bir belde ve 10 köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:50:44 -
Burdur'da bir belde ve 10 köy karantinaya alındı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir belde ve 10 köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, son haftalarda ilçe genelinde Kovid-19 vaka ve temaslı sayısında ciddi artış olduğu tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla temaslı kişilerin yaşadığı yerleşim yerlerinden Çobanpınar, İncirdere, Karapınar, Karaseki, Kargı, Kuyubaşı, Seydiköy, Susuz, Ürkütlü ve Çamlık köyü ile Kızılkaya beldesinde karantina uygulanmasına karar verdi.

Yerleşim yerlerinde güvenlik önlemi alan ekipler, söz konusu yerleşim yerlerini giriş ve çıkışa kapattı.

Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin ise izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.


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