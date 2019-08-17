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Burdur’da Başpehlivan Ali Gürbüz

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen 2.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:27
Burdur’da Başpehlivan Ali Gürbüz

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı. 600 güreşçinin katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz finalde Orhan Okulu’yu mağlup ederek başpehlivan oldu.


Burdur Belediyesi 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkan, yöneticileri ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları katıldı. 600 güreşçinin katıldığı güreşlere sporseverler de büyük ilgi gösterdi.


Güreşlerin öncesinde konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ata sporuna sahip çıkan bir belediye olarak, yağlı güreş organizasyonlarını geleneksel hale getireceklerine vurgu yaptı. Ercengiz, “Bu ülkenin ata sporuna sahip çıkmış, türkün gücünü çayırlarda hala devam ettiren başpehlivanlar ve pehlivanlarımızla bu yıl ikincisini düzenledik. Geçtiğimiz yıl, yine bu çayırda başpehlivanlarımız ve pehlivanlarımız vardı. Bize yakışanı yapmaya çalıştık. Bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz yağlı pehlivan güreşlerimiz, ata sporlarına sahip çıkmak adına sürekliliğini arz edecektir. Bu alanları doldurduğu için tüm yurttaşlarımıza ve ata sporumuza, peygamber sporumuza sahip çıkarak, sürdürdükleri için de tüm pehlivanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.


Güreşlerde ağalığı 130 bin lira vererek Gökhan Varol aldı. 600 güreşçinin katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde Başpehlivanlık için finalde Ali Gürbüz ve Orhan Okulu başa baş güreşti. Ali Gürbüz müsabakadan galip ayrılan taraf oldu. Başpehlivanların ödülü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:27
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