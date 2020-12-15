  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur Gölü'nden gaz çıkışı iddiaları yerinde incelendi
Aktüel

Burdur Gölü'nden gaz çıkışı iddiaları yerinde incelendi

Burdur MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle: - "İlk tespitlerimize göre kabarcıkların oldu alanda gazla karışık su çıkışı olduğunu belirledik. Bu tür kaynaklardan Burdur Gölü kenarında bir sürü mevcut, yıllardır gözlemlediğimiz bir durum" - SDÜ Öğretim görevlisi Erhan Şener: - "Alan yer altı suyu çıkışını, boşalımını gösteriyor. Tabii bunu net bir şekilde söyleyebilmek için su numunesi analizi yapıp, göl suyuyla çıkan suyu ilişkilendirip, farklarına da bakmak lazım"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:31:35 -
Burdur Gölü'nden gaz çıkışı iddiaları yerinde incelendi

BURDUR (AA) - Burdur Gölü'nde kıyıya yakın bir alanda gaz çıkışının olduğu ve buna bağlı olarak "bir depremin meydana gelebileceği" iddiasının ardından üniversitelerden konunun uzmanı bilim insanları gölde inceleme başlattı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden (MAKÜ) Deprem Araştırma ve Uzaktan Algılama merkezleri ile jeoloji ve biyoloji bölümünden öğretim görevlileri, göl kıyısında termal kamerayla görüntü aldı. Gölde, radyo aktivite ölçer cihazla ölçüm yapan bilim insanları, göl yüzeyinde kabarcıkların çıktığı alanda tuzluluk ve ısı ölçümü yaptı.

- "Kabarcıkların olduğu alanda gazla karışık su çıkışı var"

Burdur MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, gazetecilere yaptığı açıklamada, göl kıyısına yakın bir bölgede çıkan kabarcıkların ne olduğunu anlamak için incelemede bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları ölçümler sonucu durumu değerlendireceklerini anlatan Gülle, daha sonra gerekli detaylı açıklamanın yapılacağını ifade etti.

Gülle, "İlk tespitlerimize göre kabarcıkların oldu alanda gazla karışık su çıkışı olduğunu belirledik. Bu tür kaynaklardan Burdur Gölü kenarında bir sürü mevcut, yıllardır gözlemlediğimiz bir durum." ifadesini kullandı.

SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener de yapılan ölçümlerde çok büyük bir fark olmadığına değinerek, "Alan yer altı suyu çıkışını, boşalımını gösteriyor. Tabii bunu net bir şekilde söyleyebilmek için su numunesi analizi yapıp göl suyuyla çıkan suyu ilişkilendirip farklarına bakmak lazım." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak
Gündem

Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak

ABD'nin açıkladığı CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Müstafi Tümamiral ve Bahçe..
Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara ilişkin yaptığı..
Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!
Siyaset

Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada katılımcılara CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki gizli ittifak soruldu. Ankete katılan CHP, İYİ Pa..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay