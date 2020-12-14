  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Burdur fay hattı nereden geçiyor? Burdur’da fay hattı var mı?
Gündem

Burdur fay hattı nereden geçiyor? Burdur’da fay hattı var mı?

Burdur Gölü'nde sahile yakın bölgede yaklaşık 10 gündür devam eden gaz çıkışı, yer bilimcileri ve vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar Burdur Gölü’ndeki bu hareketliliğin depremin habercisi olup olmadığı merak ederken, Burdur fay hattı sorgulanmaya da devam ediliyor. Peki Burdur fay hattı nereden geçiyor? Burdur’da fay hattı var mı? Son dakika Burdur deprem haberi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:40:00 - 2020-12-14 10:43:24
Burdur fay hattı nereden geçiyor? Burdur’da fay hattı var mı?

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde, Halk Plajı sahiline yakın bölgede yaklaşık 10 gündür gaz çıkışı görülmeye başlandı. Jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, Burdur Gölü'nün tektonik bir göl olmasından dolayı gaz veya ani su çıkışlarının, yer bilimcileri daima heyecanlandırdığını söyledi. Arıkan, “Burdur birinci derece deprem bölgesi olduğu için bu bir stres boşalması olabilir. Bu kabarcıklar olası bir depremin habercisi olabilir. Yer altından gelen her türlü gaz veya sıvı çıkışı bir sıkıntının başlangıcı olabilir. Çünkü çatlaktan bir gaz veya su çıkışı var. Bu da yüzeyde farklı bir anomaliye sebep olmakta" diye konuştu.

Burdur fay hattı nereden geçiyor?

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şakir Şahin, bölgede risk oluşturan en önemli fay hattının Burdur Fayı olduğunu söyledi. 1914 yılında 7.1 büyüklüğünde meydana gelip yüzlerce insanın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan depremden bu yana Burdur fayının enerji biriktirdiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Burada hesaplamalarımıza göre fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü 6.7. Daha üzerinde bir büylüklükte deprem beklemiyoruz. Ancak bu büyüklükteki bir deprem Isparta ve Burdur gibi zemin yapısı gevşek ve kumsal olan şehirlerde 8 ila 9 arası büyüklükte hissedilir” dedi.

Isparta ve Burdur’u etkileyen Burdur ile Aksu fayının Dinar ve Afyonkarahisar’a kadar yönelen bir hat olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Şahin, Burdur’un Ağlasun İlçesi’nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ‘yeni bir fay hattı çıktı’ yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. Aslında orada ‘Karadağ’ adını verdikleri bir fay olduğunu söyledi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dünya

Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesini kınamasının ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına ..
Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar
Dünya

Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar

Azerbaycan-Ermenistan savaşında ateşkes ihlali dün yapıldı. Erivan yönetimi ateşkesi bozsa da kendi içerisinde büyük bir kriz yaşıyor. Ermen..
CİMER’den polisleri tehdit eden kadına yanıt: Boşuna zahmet edip...
Gündem

CİMER’den polisleri tehdit eden kadına yanıt: Boşuna zahmet edip...

Kahramanmaraş’ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER’E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER’den cevap geldi. ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay