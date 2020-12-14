Burdur fay hattı nereden geçiyor? Burdur’da fay hattı var mı?

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde, Halk Plajı sahiline yakın bölgede yaklaşık 10 gündür gaz çıkışı görülmeye başlandı. Jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, Burdur Gölü'nün tektonik bir göl olmasından dolayı gaz veya ani su çıkışlarının, yer bilimcileri daima heyecanlandırdığını söyledi. Arıkan, “Burdur birinci derece deprem bölgesi olduğu için bu bir stres boşalması olabilir. Bu kabarcıklar olası bir depremin habercisi olabilir. Yer altından gelen her türlü gaz veya sıvı çıkışı bir sıkıntının başlangıcı olabilir. Çünkü çatlaktan bir gaz veya su çıkışı var. Bu da yüzeyde farklı bir anomaliye sebep olmakta" diye konuştu.

Burdur fay hattı nereden geçiyor?

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şakir Şahin, bölgede risk oluşturan en önemli fay hattının Burdur Fayı olduğunu söyledi. 1914 yılında 7.1 büyüklüğünde meydana gelip yüzlerce insanın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan depremden bu yana Burdur fayının enerji biriktirdiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Burada hesaplamalarımıza göre fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü 6.7. Daha üzerinde bir büylüklükte deprem beklemiyoruz. Ancak bu büyüklükteki bir deprem Isparta ve Burdur gibi zemin yapısı gevşek ve kumsal olan şehirlerde 8 ila 9 arası büyüklükte hissedilir” dedi.

Isparta ve Burdur’u etkileyen Burdur ile Aksu fayının Dinar ve Afyonkarahisar’a kadar yönelen bir hat olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Şahin, Burdur’un Ağlasun İlçesi’nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası ‘yeni bir fay hattı çıktı’ yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. Aslında orada ‘Karadağ’ adını verdikleri bir fay olduğunu söyledi.